السعودية اليوم / جمعية رعاية الأجيال بمكة تؤهل 80 نزيلاً بدار الملاحظة على اكتشاف الذات وتطوير المهارات المهنية



جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

احتفت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة اليوم, بتخريج الدفعة الخامسة من مستفيدي برنامج "طموح"، الهادف إلى تمكين نزلاء الدار من خلال إكسابهم مهارات عملية تناسب رغباتهم وقدراتهم وتعزز الجوانب السلوكية والتربوية والاجتماعية في شخصياتهم وكذلك لرفع ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم على مواجهة المستقبل باقتدار, وذلك بمقر دار الملاحظة الاجتماعية بجدة.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية سليم بن غيث الفايدي, أن اطلاق برنامج طموح يأتي انطلاقا من إيمان الجمعية بأهمية الاستثمار في الطاقات البشرية لكونها من أهم موارد بناء الأمم، وتعزيزاً للدور الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للطاقات الشبابية، التي تقوم على سواعدهم رؤية وطننا الغالي، ودعماً من الجمعية لكل ما من شأنه تنمية وتطوير مهارات أبنائنا وإتاحة الفرصة لهم لبناء ذواتهم.

وأشار الفايدي إلى أن البرنامج استهدف 80 نزيلاً على مدى 6 أسابيع انخرطوا خلالها في العديد من الدورات المهنية في مجالات الحاسب الآلي والتبريد والكهرباء وصيانة الجوالات وغيرها، والعديد من الدورات في مهارات الحياة والسلوك وحل المشكلات والتخطيط الشخصي والوعي الذاتي لمواجهة السلبيات، بالإضافة الى البرامج

يُذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب، وفق رؤية احترافية تتوائم مع أهداف رؤية

// انتهى //

13:19ت م

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جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساحتفت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة اليوم, بتخريج الدفعة الخامسة من مستفيدي برنامج "طموح"، الهادف إلى تمكين نزلاء الدار من خلال إكسابهم مهارات عملية تناسب رغباتهم وقدراتهم وتعزز الجوانب السلوكية والتربوية والاجتماعية في شخصياتهم وكذلك لرفع ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم على مواجهة المستقبل باقتدار, وذلك بمقر دار الملاحظة الاجتماعية بجدة.وأكد المدير التنفيذي للجمعية سليم بن غيث الفايدي, أن اطلاق برنامج طموح يأتي انطلاقا من إيمان الجمعية بأهمية الاستثمار في الطاقات البشرية لكونها من أهم موارد بناء الأمم، وتعزيزاً للدور الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للطاقات الشبابية، التي تقوم على سواعدهم رؤية وطننا الغالي، ودعماً من الجمعية لكل ما من شأنه تنمية وتطوير مهارات أبنائنا وإتاحة الفرصة لهم لبناء ذواتهم.وأشار الفايدي إلى أن البرنامج استهدف 80 نزيلاً على مدى 6 أسابيع انخرطوا خلالها في العديد من الدورات المهنية في مجالات الحاسب الآلي والتبريد والكهرباء وصيانة الجوالات وغيرها، والعديد من الدورات في مهارات الحياة والسلوك وحل المشكلات والتخطيط الشخصي والوعي الذاتي لمواجهة السلبيات، بالإضافة الى البرامج الرياضية والترفيهية المتنوعة، حيث حصل الخريجون على 6800 ساعة تدريبية وتطبيقية بهدف اكتشاف ذواتهم وتطوير المهارات المهنية لديهم وتعزيز النظرة الإيجابية إلى الذات والمجتمع, منوهاً بما تقدمه دار الملاحظة الاجتماعية وراعي المسؤولية الاجتماعية بنك الجزيرة.يُذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب، وفق رؤية احترافية تتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030، لمساعدة شباب الوطن أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم.// انتهى //13:19ت م0085

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