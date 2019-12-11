السعودية اليوم / ورشة عمل لتعزيز الشراكة المجتمعية بين "الأرصاد" والمهتمين بالطقس والمناخ



جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

يُدشن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، الأربعاء المقبل بمقر الهيئة بمدينة جدة، ورشة عمل للمهتمين بالطقس والمناخ في المملكة، بهدف تعزيز الشراكة ورفع مستوى التعاون لخدمة المجتمع, بمشاركة أكثر من 70 مختصاً ومهتما بالطقس والمناخ.

وتأتي أعمال الورشة في إطار حرص الهيئة على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعريف المهتمين بالطقس والمناخ بالأنظمة العالمية المعنية بالأرصاد والمناخ, وتوصيف الأدوار المطلوبة بين الهيئة والمهتمين، وكذلك بالأدوار المناطة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن إطار أنظمة الدولة في هذا المجال، وبالتالي الوصول إلى تفعيل آلية عمل مشتركة بين الهيئة والمهتمين بالطقس.

يُذكر أن الورشة تُعد بوابة للمهتمين بالطقس للتعرف على تقنيات الهيئة في مجال الأرصاد, والمساهمة في نشر الوعي لدى المجتمع في مجال الأرصاد والظواهر الجوية والحد من الشائعات.

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13:18ت م

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