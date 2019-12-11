السعودية اليوم / سمو أمير نجران يكرم السليمان ويبارك تكليف العشيوان مديرًا لجوازات المنطقة



نجران 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، اللواء متقاعد الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديراً لجوازات المنطقة، وهنأ سموه العميد خالد بن عبدالله العشيوان، بالثقة على تعيينه خلفاً له.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منسوبو الجوازات في المنطقة، وتعاملهم باحترافية وبكفاءة عالية في الظروف الاستثنائية، لاسيما في موسم الحج.

وعبّر اللواء متقاعد السليمان عن اعتزازه بالعمل في المنطقة، كجزء من الوطن الغالي، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من دعم وتوجيه خلال فترة عمله، فيما أكد العميد العشيوان أن الثقة بتكليفه مديراً لجوازات المنطقة، دافع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تجاه خدمة المواطن.

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13:17ت م

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