السعودية اليوم / صندوق التنمية الزراعية ينفذ بالتعاون مع الدفاع المدني خطة إخلاء حريق



الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

نفّذ صندوق التنمية الزراعية داخل أروقة المركز الرئيسي في الرياض خطة إخلاء ناجحة شملت جميع منسوبي الصندوق بهدف تعليم وتدريب الموظفين على الاستجابة للمخاطر ومعرفة مسالك الخروج في الحالات القصوى, إضافةً إلى معرفة نقاط التجمع وإخلاء المكاتب عند حدوث طارئ لا سمح الله.

وتأتي خطة الإخلاء التي نفّذتها إدارة المرافق والخدمات العامة بالتعاون مع قسم التواصل الداخلي بالمركز لضمان تنفيذ عملية إخلاء منظمة وكاملة للمبنى عند حدوث حالة طوارئ، أو سماع صوت إنذار الحريق، وتم تشكيل لجان من العاملين واختيار أعضاء المجموعات العامة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمواجهة أي حدث طارئ، حيث تعتبر السلامة في مكان العمل مسألة ذات أهمية حيوية في بناء منظمة حكومية تتسم بالفعالية والإنتاجية والقدرة التشغيلية.

واستغرقت مدة الإخلاء أربع دقائق حققت من خلالها أهم معايير الأمن والسلامة داخل مقر الصندوق في حال حدوث أي طارئ وتدريب الموظفين على خطط الإخلاء في حال حدوث حادثة لا قدر الله.

// انتهى //

13:13ت م

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