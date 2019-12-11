السعودية اليوم / مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظم ورشة تدريبية عن مهارات النشر في المجلات المصنفة في ISI في مجال العلوم الإنسانية



الرياض 14 ربيع الثاني 1441هالموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل، الورشة التدريبية الخاصة بـ "مهارات النشر في المجلات المصنفة في ISI في مجال العلوم الإنسانية "، ضمن سلسلة الورش التثقيفية التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا والباحثين في المجال التربوي، وذلك في مقر مكتب التربية بحي السفارات .

وأوضح مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع- جامعة الملك فيصل- الدكتور عبدالرحمن الليلي أن الهدف من الورشة التدريبية التي قدمها هو تزويد المتدربين بالمهارات والفنيات التي تساعدهم على النشر في مجلات ذات معامل تأثير عالي ومصنفة في ISI في العلوم الإنسانية، كما تمَّ استعراض فنيات الكتابة الأكاديمية المتوقعة من المجلات المصنفة في ISI،وفنيات التعامل مع القارئ الدولي والمحكمين، وكيفية التعامل مع الورقة البحثية بعد النشر.

من جهته بين مدير إدارة المعلومات في مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة أن هذه الورشة تأتي مكملة للورشة السابقة "ورشة الإحصاء في البحوث التربوية" والتي استهدفت تعزيز مهارات الباحثين والتربويين المهتمين في البحوث التربوية.

وأضاف أن المكتب ومن خلال حزمة الأنشطة والفعاليات التي صممت بتوجيه من معالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني، يسعى إلى إثراء المحتوي التربوي الخليجي والعربي عن طريق تمكين المشتغلين بالبحوث التربوية وبناء قدراتهم الفنية والبحثية.

وفي ختام الورشة التدريبية تم تكريم المشاركين في الورشة وإعطائهم المجال للتعبير عن مدى أهمية الورشة وأثرها في دعم معرفته.

//انتهى//

13:08ت م

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