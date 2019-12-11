السعودية اليوم / "تطوير مهارات قادة المدارس المتوسطة في الاختبارات" ورشة عمل بمكتب تعليم طريف



طريف 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

نفّذ قسم القيادة المدرسية بمكتب التعليم في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، ورشة عمل بعنوان اختبارات المرحلة المتوسطة وفق اللائحة الجديدة.

‏وتناولت الورشة عدداً من المحاور، منها خطة أعمال الاختبارات في المرحلة المتوسطة والاختبارات الشفوية في المرحلة المتوسطة، وزمن الاختبارت التحريرية والعملية لمواد المرحلة المتوسطة, بهدف إلمام قادة المدارس بلائحة الاختبارات الجديدة.

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12:58ت م

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