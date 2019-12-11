السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تدشن قاعة طالبات الدراسات العليا وعضوات هيئة التدريس



الدمام 14 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

دشنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أمس، قاعة طالبات الدراسات العليا وعضوات هيئة التدريس في مقر المكتبة المركزية بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي.

ويأتي إنشاء القاعة بمساحاتها الواسعة، بهدف توفير فرص استفادة عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا للمقر الشرقي للجامعة، وتمكينهن الوصول لمصادر المعلومات بشكل أسرع؛ بما يخدم البحث والتعلم الذاتي بشكل خاص؛ ومنظومة التعليم الجامعي بشكل عام، حيث تقدم عمادة شؤون المكتبات العديد من الخدمات النوعية للمستفيدين كسهولة الحصول على المعلومة، وتقديم ورش متنوعة على مدار العام، وتيسير سبل التعامل بسلاسة مع مصادر المعلومات الورقية والإلكتروني.

يشار إلى أن زوار المكتبة بلغ عددهم خلال العام الماضي نحو 350 ألف زائر استفادوا من نوعية وجودة الخدمة المقدمة.

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12:57ت م

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