السعودية اليوم / التعلم بالاستقصاء برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً في إدارة رياض الأطفال اليوم، برنامج "التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة"، بحضور 33 متدربة، وذلك بمقر إدارة رياض الأطفال.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور منها:تطوير مهارات المتدربات في توظيف إستراتيجية الاستقصاء في تعليم وتعلم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ومفهومه، ومهاراته، وأنواعه، وإستراتيجيات التعلم، وأهميتها، والمفاضلة بين التعلم الاستقصائي والتقليدي، وكيفية تصميم مشروع استقصائي، وتدريب عملي.

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12:57ت م

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