السعودية اليوم / أمين المنطقة الشرقية يستقبل سفير النمسا لدى المملكة



الدمام 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر، في مقر الأمانة بالدمام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالمجال البلدي، كما استعرض معاليه خلال اللقاء الخدمات البلدية التي تقدمها الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، وأبرز المشاريع والبرامج والخدمات التي تقدمها الأمانة في المنطقة.

وأعرب سفير النمسا لدى المملكة عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، وكذلك الموضوعات التي تم طرحها، مؤكدًا حرصه المستمر على عقد مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التنمية، خاصة فيما يتعلق بالمجال البلدي، منوهاً بالنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية في المجالات كافة .

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12:55ت م

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