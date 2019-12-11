فايننشال تايمز: تقييم شركة أرامكو قد يصل إلى تريليوني دولار

2019-12-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة فايننشال تايمز، المختصة بالأعمال التجارية، إن الطلبات على سهم أرامكو مع بدء تداول الشركة في البورصة اليوم، قد ترفع تقييم الشركة إلى 2 تريليون دولار، حيث يرفض القائمون على الشركة التخلي عن هذا الرقم في التقييم.

ولفتت الصحيفة إلى تصريح سابق لوزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة أجراها مع وكالة بلومبرغ، قال فيه إن أرامكو السعودية ستحقق هدفها الطويل الأمد، المتمثل في تحقيق تقييم بقيمة 2 تريليون دولار.

وتابع بقوله: قد لا يكون الأمر غدًا، لكن أعطها بضعة أشهر وستصل أرامكو إلى هذا المستوى.

أما زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال، قال إن من المحتمل أن تصل أرامكو إلى 2 تريليون دولار أو أكثر في الأيام الأولى للتداول، متابعًا هذا ليس بالأمر الهين، فهو يتطلب زيادة بنسبة 18% في سعر السهم.

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وكان ارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته، اليوم الأربعاء، ليصعد سعر السهم إلى 35.2 ريالًا، وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى.

أكبر من أبل وعلي بابا:

حلت أرامكو محل شركة أبل، كأكثر الشركات المدرجة في العالم قيمة، وذلك بعد إدراجها في تداول.

وكانت بلغت حصيلة اكتتاب أرامكو، 25.6 مليار دولار، ليصبح أضخم طرح أولي في التاريخ، متفوقًا بذلك على شركة علي بابا.

وقال شخصان مطلعان لـ فايناشال تايمز، إن كل التركيز الآن ينصب حول كيفية الوصول إلى 2 تريليون دولار.

واختتمت الصحيفة التقرير بقولها، إن الاكتتاب العام الناجح لشركة أرامكو، التي حققت صافي ربح بلغ 111 مليار دولار العام الماضي، يدعم خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة رسم الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على عائدات النفط.

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