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طقس غائم على موسم #الدرعية
درجة الحرارة الكبرى 21
متابعات الخليج 365 - الدرعية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس موسم الدرعية، اليوم الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد في تغريدة لها عبر تويتر أن تكون سماء موسم الدرعية غائمة جزئيًا، ودرجة الحرارة الكبرى 21 درجة، فيما تبلغ الصغرى 11 درجة، كما يشهد موسم الدرعية رياحًا شمالية شرقية، بسرعة 3-9 كم/ ساعة، ونسبة الرطوبة من 73%.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
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