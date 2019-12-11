توقعات بتخطي سهم أرامكو الـ40 ريالاً

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي، لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، استمرار الزخم على سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية لنحو أسبوعين بدءًا من اليوم الأربعاء.

وأضاف أبو جامع في تصريحات إلى قناة العربية، أن السهم سيقفز إلى 40 ريالاً: “أتوقع أن تواصل المحافظ التي لم تحصل على ما كانت تريد عمليات الشراء، سيستمرون في الشراء التدريجي للحصول على نسبة أرامكو في المؤشر، وهذا سيعزز الطلب على السهم”.

وأوضح أبو جامع أن طلبات اليوم على سهم أرامكو بلغت 190 مليون سهم، وهذه الطلبات عالية جداً من صناديق محلية وخارجية.

Advertisements

وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليصعد سعر السهم إلى 35.2 ريالًا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان السوق المالية (تداول) ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10% فقط.

وفي ضوء نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحاً للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريالاً، صعودًا ولا يقل عن 28.8 ريالاً.

شارك الخبر







