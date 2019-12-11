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دروس مجانية لطلاب وطالبات الثانوية في الرياض
في المواد العلمية واللغة الإنجليزية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق فريق مبادرات التطوعي مبادرة “عِلم”، والتي تقوم فكرتها على تقديم دروس مجانية في المواد العلمية واللغة الانجليزية لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي من قبل معلمين ومعلمات متطوعين في مدينة الرياض.
وبدأت المبادرة يوم الأحد الماضي وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 21 /4/1441 هـ لمدة 12 يومًا، حيث كان مقر المبادرة للطلاب في نادي الحي بمتوسطة السويدي، وللطالبات في نادي الحي بمتوسطة أم المؤمنين ميمونة بحي الشفاء.
وأكد عبدالله الغامدي المشرف الميداني على المبادرة أن المبادرة تعمل على تقديم مراجعة مجانية للدروس لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي في مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية.
ونفذ فريق مبادرات التطوعي مبادرة عِلم بالشراكة مع شركة المراعي ونادي الحي بمتوسطة السويدي للبنين ونادي الحي بمتوسطة أم المؤمنين ميمونة للبنات ومكتب تعليم الشفاء للبنات، علمًا بأن المشرف العام على فريق مبادرات التطوعي هو محمد سعد الشمالي.
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