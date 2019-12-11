شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة الليث التفاعلية تبتلع رضيعاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (الليث)

لقي طفل مصرعه غرقا داخل نافورة بمحافظة الليث أمس (الثلاثاء)، وذلك أثناء التنزه مع أسرته، إذ سقط طفل العامين في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.

وقد نقلت الجهات الأمنية الطفل إلى مستشفى الليث، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.