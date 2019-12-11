شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة الليث التفاعلية تبتلع رضيعاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (الليث)
لقي طفل مصرعه غرقا داخل نافورة بمحافظة الليث أمس (الثلاثاء)، وذلك أثناء التنزه مع أسرته، إذ سقط طفل العامين في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.
وقد نقلت الجهات الأمنية الطفل إلى مستشفى الليث، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نافورة الليث التفاعلية تبتلع رضيعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.