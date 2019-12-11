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نافورة الليث التفاعلية تبتلع رضيعاً

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (الليث)

لقي طفل مصرعه غرقا داخل نافورة بمحافظة الليث أمس (الثلاثاء)، وذلك أثناء التنزه مع أسرته، إذ سقط طفل العامين في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.

وقد نقلت الجهات الأمنية الطفل إلى مستشفى الليث، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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