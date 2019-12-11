شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يعلن أسماء 49 مرشحاً لوظيفة «حارس مفرد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة «المستخدمين وبند الأجور» والتنسيق الإعلان عنها والبالغ عددهم 49 مرشحاً لشغل 49 وظيفة، بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس التي استمرت 10 أيام.

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم «إدارة الموارد البشرية» «التوظيف» خلال 5 أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين، حسب المتبع نظاماً.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم الإعلان قبل أسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لحارس وزوجته والبالغ عددهم 60 مرشحاً ومرشحةً.