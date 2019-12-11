محمد بن مسعود - الدمام - تستضيفها "تعليم جازان" وتستمر يومين بمشاركة 7 إدارات تعليمية أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ انطلاق منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت التحدي التقني (FTC) التي تستضيفها "تعليم جازان" بمشاركة (7) إدارات تعليمية. وتستمر المنافسات لمدة يومين وتشهد تنافساً قويا بين (22) فريقاً للفوز بتمثيل المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. ولفت أبو هادي؛ إلى أن وصول الطلاب إلى هذه المرحلة يعد منجزاً كبيراً ويمثل البداية لهم للسير نحو أمنياتهم وتطلعاتهم في المنافسة عالمياً ودعم نهضة المملكة تقنياً، مؤكداً أن الجميع يعول على الطلاب لأنهم يمثلون جيل الرؤية ومستقبل الوطن الجميل. تعليم جازان أولمبياد الروبوت تعليم جازان أولمبياد الروبوت 22 فريقاً طلابياً يتنافسون في أولمبياد الروبوت لتمثيل المملكة بهيوستن فهد كاملي الخليج 365 2019-12-11 أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ انطلاق منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت التحدي التقني (FTC) التي تستضيفها "تعليم جازان" بمشاركة (7) إدارات تعليمية. وتستمر المنافسات لمدة يومين وتشهد تنافساً قويا بين (22) فريقاً للفوز بتمثيل المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements ولفت أبو هادي؛ إلى أن وصول الطلاب إلى هذه المرحلة يعد منجزاً كبيراً ويمثل البداية لهم للسير نحو أمنياتهم وتطلعاتهم في المنافسة عالمياً ودعم نهضة المملكة تقنياً، مؤكداً أن الجميع يعول على الطلاب لأنهم يمثلون جيل الرؤية ومستقبل الوطن الجميل. 11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 12:56 PM تستضيفها "تعليم جازان" وتستمر يومين بمشاركة 7 إدارات تعليمية تستضيفها "تعليم جازان" وتستمر يومين بمشاركة 7 إدارات تعليمية أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ انطلاق منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت التحدي التقني (FTC) التي تستضيفها "تعليم جازان" بمشاركة (7) إدارات تعليمية. وتستمر المنافسات لمدة يومين وتشهد تنافساً قويا بين (22) فريقاً للفوز بتمثيل المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. ولفت أبو هادي؛ إلى أن وصول الطلاب إلى هذه المرحلة يعد منجزاً كبيراً ويمثل البداية لهم للسير نحو أمنياتهم وتطلعاتهم في المنافسة عالمياً ودعم نهضة المملكة تقنياً، مؤكداً أن الجميع يعول على الطلاب لأنهم يمثلون جيل الرؤية ومستقبل الوطن الجميل. ، 22 فريقاً طلابياً يتنافسون في أولمبياد الروبوت لتمثيل المملكة بهيوستن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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