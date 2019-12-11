- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في حي الكعكية عبارة عن مبنيين شعبيين بمساحة 350 مترًا مربعًا.
وقد تمت إزالة المبنيين الشعبيين إزالة كلية؛ في إطار الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.
بلدية الشوقية أمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضٍ حكومية
بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيينعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-12-11
أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في حي الكعكية عبارة عن مبنيين شعبيين بمساحة 350 مترًا مربعًا.
وقد تمت إزالة المبنيين الشعبيين إزالة كلية؛ في إطار الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:39 PM
أقيما على مساحة 350 مترًا مربعًا.. والإزالة كلية
أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في حي الكعكية عبارة عن مبنيين شعبيين بمساحة 350 مترًا مربعًا.
وقد تمت إزالة المبنيين الشعبيين إزالة كلية؛ في إطار الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.
، بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.