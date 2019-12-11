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بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين

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محمد بن مسعود - الدمام - أقيما على مساحة 350 مترًا مربعًا.. والإزالة كلية

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في ‎حي الكعكية عبارة عن مبنيين شعبيين بمساحة 350 مترًا مربعًا.

وقد تمت إزالة المبنيين الشعبيين إزالة كلية؛ في إطار الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين

بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين

بلدية الشوقية أمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضٍ حكومية

بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين

عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-12-11

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في ‎حي الكعكية عبارة عن مبنيين شعبيين بمساحة 350 مترًا مربعًا.

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وقد تمت إزالة المبنيين الشعبيين إزالة كلية؛ في إطار الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441

12:39 PM

أقيما على مساحة 350 مترًا مربعًا.. والإزالة كلية

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في ‎حي الكعكية عبارة عن مبنيين شعبيين بمساحة 350 مترًا مربعًا.

وقد تمت إزالة المبنيين الشعبيين إزالة كلية؛ في إطار الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

، بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين ،
المصدر : الخليج 365

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