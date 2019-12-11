، بعد انتهاء عمله بالجامعة .. "البشري" يودّع زملاءه بمطار الجوف بالدموع ،

محمد بن مسعود - الدمام - عمل بها 8 أعوام وكرّمه أمير المنطقة .. و"الزارع": "تركتم الجوف وما تركتكم"

ودّع الدكتور إسماعيل البشري؛ زملاءه في مطار الجوف بعد انتهاء فترة عمله مديراً لجامعة الجوف بالدموع.

ولم يتمالك البشري؛ نفسه خلال الوداع فتساقطت دموعه حزناً على فراق زملائه والمنطقة التي عمل بها ثمانية أعوام.

يُذكر أن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، كرّم "البشري"؛ قبل يومين، في حفل افتتاح مشاريع الجامعة، ونال الشكر على ما قدّم، وقام نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، بزيارة "البشري" في مقر إقامته بالجامعة، بعد انتهاء فترة عمله مديراً لها.

وفي تغريدة للبشري؛ عبر حسابه، قال "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أيّدهم الله- على الثقة والدعم الكبير الذي قدّموه للجامعة طوال هذه السنوات.

‏كما أشكر أمراء المنطقة خلال تلك السنوات، ونائب أمير المنطقة، ووزراء التعليم على الدعم والتوجيه لمسيرة الجامعة.

‏وقال مدير جامعة الجوف بالإنابة الدكتور بدر الزارع: بعد رحلة مُفعمة بالعطاء تركتم الجوف وما تركتكم، ثماني سنوات كنتم فيها سفيراً للنجاح، ورمزاً للعطاء، معكم صارت الأحلام واقعاً، وبجهودكم حقَّقنا التميُّز .

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