محمد بن مسعود - الدمام - بعد توقف 3 أشهر.. انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين للمدينةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-12-11
انطلق اليوم الأربعاء، قطار الحرمين من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، في طريقه إلى المدينة المنورة؛ وذلك بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر؛ إثر الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة فيما يُتوقع أن يتم تشغيل مسار مكة المكرمة الأسبوع المقبل بعد إنشاء طريق آخر مجاور لمحطة السليمانية التي تَضرّرت من الحريق الذي حدث بها قبل نحو ثلاثة أشهر، ولا يزال العمل جاريًا بها لإصلاح المناطق المتضررة.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:20 PM
عقب حريق نشَب في المحطة ويتوقع تسييره لمكة الأسبوع المقبل
انطلق اليوم الأربعاء، قطار الحرمين من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، في طريقه إلى المدينة المنورة؛ وذلك بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر؛ إثر الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة فيما يُتوقع أن يتم تشغيل مسار مكة المكرمة الأسبوع المقبل بعد إنشاء طريق آخر مجاور لمحطة السليمانية التي تَضرّرت من الحريق الذي حدث بها قبل نحو ثلاثة أشهر، ولا يزال العمل جاريًا بها لإصلاح المناطق المتضررة.
، بعد توقف 3 أشهر.. انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين للمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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