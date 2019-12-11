، "أمين الرياض" يتفقّد مركزَي "٩٤٠" و"المراقبة والتحكم" خلال الحالة المطرية ،

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تفقّد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مركز الأمانة ٩٤٠، ومركز المراقبة والتحكم بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، في أثناء متابعته الحالة المطرية، حيث استقبلت الأمانة خلالها ١٢٤ بلاغاً في غضون ٢٤ ساعة.
واطلع الأمير فيصل بن عبدالعزيز؛ على توزيع فرق مباشرة تجمعات المياه بما تمتلكه من آليات ومعدات ومضخات، ووقف ميدانياً على منظومة مركز استقبال البلاغات التي تنتهجها الأمانة، التي تقسّم البلاغات إلى ثلاثة أنواع: خطير، طارئ، عادي من خلال ٧ قنوات تواصل.
واستعرض المهندسون آلية عمل المركز ومراقبة الأنفاق والجسور التابعة للأمانة على مدار الساعة عبر كاميرات مرتبطة بشكل مباشر بالمركز.
تأتي هذه الجولة الميدانية ضمن خطة عمل مجدولة للوقوف ميدانياً على المشروعات القائمة لمتابعة سير أعمال الإنجازات، وبما يتواكب مع موسم أمطار، والذي يتطلب أن تكون الكوادر البشرية والآليات على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
وتتضمن خطة أمانة الرياض في موسم الأمطار تجنيد أكثر من (2400) مهندس ومراقب وفني وعامل مزودين بأكثر من (800) معدة لنزح مياه الأمطار لمباشرة جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار، وحددت مسؤوليات وواجبات كل الجهات المشاركة أثناء هطول الأمطار وعمليات التنسيق مع ٩ جهات حكومية وشبه حكومية.
وتنفذ أمانة الرياض قبل بداية موسم الأمطار حملة مكثفة لأعمال صيانة عناصر شبكة السيول في المدينة وفي الأنفاق التابعة للأمانة تشمل إزالة التعديات على الشبكة وصيانة عناصر شبكة السيول في الشوارع الرئيسة والمواقع الحرجة وتهذيب وتنظيف مخارج شبكة السيول.
ويستقبل مركز الأمانة (940) وعلى مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه ويتعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار، حيث يتم التعامل معها من خلال نظام الرد الآلي والفاكس والإيميل ورسائل الجوال والموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيق (صور وأرسل) وتويتر ويتم التواصل مع القائمين على العمل الميداني لمتابعة سير العمل في مواقع تجمعات المياه.
وأنشأت «مركز المراقبة والتحكم» لمراقبة الأنفاق خلال موسم الأمطار باستخدام نظام «اسكادا»؛ انطلاقاً من خططها التطويرية، حيث يتميز النظام بمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية وإمكانية تشغيل المضخات الغاطسة عن بُعد، وكذلك تأمين الطاقة الاحتياطية لتشغيل الإنارة والمضخات في حال انقطاع التيار عند أي عطل.
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض مركز الأمانة 940
"أمين الرياض" يتفقّد مركزَي "٩٤٠" و"المراقبة والتحكم" خلال الحالة المطريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-11
تفقّد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مركز الأمانة ٩٤٠، ومركز المراقبة والتحكم بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، في أثناء متابعته الحالة المطرية، حيث استقبلت الأمانة خلالها ١٢٤ بلاغاً في غضون ٢٤ ساعة.
واطلع الأمير فيصل بن عبدالعزيز؛ على توزيع فرق مباشرة تجمعات المياه بما تمتلكه من آليات ومعدات ومضخات، ووقف ميدانياً على منظومة مركز استقبال البلاغات التي تنتهجها الأمانة، التي تقسّم البلاغات إلى ثلاثة أنواع: خطير، طارئ، عادي من خلال ٧ قنوات تواصل.
واستعرض المهندسون آلية عمل المركز ومراقبة الأنفاق والجسور التابعة للأمانة على مدار الساعة عبر كاميرات مرتبطة بشكل مباشر بالمركز.
تأتي هذه الجولة الميدانية ضمن خطة عمل مجدولة للوقوف ميدانياً على المشروعات القائمة لمتابعة سير أعمال الإنجازات، وبما يتواكب مع موسم أمطار، والذي يتطلب أن تكون الكوادر البشرية والآليات على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
وتتضمن خطة أمانة الرياض في موسم الأمطار تجنيد أكثر من (2400) مهندس ومراقب وفني وعامل مزودين بأكثر من (800) معدة لنزح مياه الأمطار لمباشرة جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار، وحددت مسؤوليات وواجبات كل الجهات المشاركة أثناء هطول الأمطار وعمليات التنسيق مع ٩ جهات حكومية وشبه حكومية.
وتنفذ أمانة الرياض قبل بداية موسم الأمطار حملة مكثفة لأعمال صيانة عناصر شبكة السيول في المدينة وفي الأنفاق التابعة للأمانة تشمل إزالة التعديات على الشبكة وصيانة عناصر شبكة السيول في الشوارع الرئيسة والمواقع الحرجة وتهذيب وتنظيف مخارج شبكة السيول.
ويستقبل مركز الأمانة (940) وعلى مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه ويتعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار، حيث يتم التعامل معها من خلال نظام الرد الآلي والفاكس والإيميل ورسائل الجوال والموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيق (صور وأرسل) وتويتر ويتم التواصل مع القائمين على العمل الميداني لمتابعة سير العمل في مواقع تجمعات المياه.
وأنشأت «مركز المراقبة والتحكم» لمراقبة الأنفاق خلال موسم الأمطار باستخدام نظام «اسكادا»؛ انطلاقاً من خططها التطويرية، حيث يتميز النظام بمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية وإمكانية تشغيل المضخات الغاطسة عن بُعد، وكذلك تأمين الطاقة الاحتياطية لتشغيل الإنارة والمضخات في حال انقطاع التيار عند أي عطل.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:13 PM
تابع منظومة استقبال البلاغات عبر ٧ منصات تواصل .. 124 بلاغاً في 24 ساعة
تفقّد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مركز الأمانة ٩٤٠، ومركز المراقبة والتحكم بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، في أثناء متابعته الحالة المطرية، حيث استقبلت الأمانة خلالها ١٢٤ بلاغاً في غضون ٢٤ ساعة.
واطلع الأمير فيصل بن عبدالعزيز؛ على توزيع فرق مباشرة تجمعات المياه بما تمتلكه من آليات ومعدات ومضخات، ووقف ميدانياً على منظومة مركز استقبال البلاغات التي تنتهجها الأمانة، التي تقسّم البلاغات إلى ثلاثة أنواع: خطير، طارئ، عادي من خلال ٧ قنوات تواصل.
واستعرض المهندسون آلية عمل المركز ومراقبة الأنفاق والجسور التابعة للأمانة على مدار الساعة عبر كاميرات مرتبطة بشكل مباشر بالمركز.
تأتي هذه الجولة الميدانية ضمن خطة عمل مجدولة للوقوف ميدانياً على المشروعات القائمة لمتابعة سير أعمال الإنجازات، وبما يتواكب مع موسم أمطار، والذي يتطلب أن تكون الكوادر البشرية والآليات على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
وتتضمن خطة أمانة الرياض في موسم الأمطار تجنيد أكثر من (2400) مهندس ومراقب وفني وعامل مزودين بأكثر من (800) معدة لنزح مياه الأمطار لمباشرة جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار، وحددت مسؤوليات وواجبات كل الجهات المشاركة أثناء هطول الأمطار وعمليات التنسيق مع ٩ جهات حكومية وشبه حكومية.
وتنفذ أمانة الرياض قبل بداية موسم الأمطار حملة مكثفة لأعمال صيانة عناصر شبكة السيول في المدينة وفي الأنفاق التابعة للأمانة تشمل إزالة التعديات على الشبكة وصيانة عناصر شبكة السيول في الشوارع الرئيسة والمواقع الحرجة وتهذيب وتنظيف مخارج شبكة السيول.
ويستقبل مركز الأمانة (940) وعلى مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه ويتعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار، حيث يتم التعامل معها من خلال نظام الرد الآلي والفاكس والإيميل ورسائل الجوال والموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيق (صور وأرسل) وتويتر ويتم التواصل مع القائمين على العمل الميداني لمتابعة سير العمل في مواقع تجمعات المياه.
وأنشأت «مركز المراقبة والتحكم» لمراقبة الأنفاق خلال موسم الأمطار باستخدام نظام «اسكادا»؛ انطلاقاً من خططها التطويرية، حيث يتميز النظام بمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية وإمكانية تشغيل المضخات الغاطسة عن بُعد، وكذلك تأمين الطاقة الاحتياطية لتشغيل الإنارة والمضخات في حال انقطاع التيار عند أي عطل.
، "أمين الرياض" يتفقّد مركزَي "٩٤٠" و"المراقبة والتحكم" خلال الحالة المطرية ،
المصدر : الخليج 365
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