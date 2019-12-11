، "دمك حياة لوطن".. حملة تبرع لأبطال الحد أطلقتها قوى الأمن بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدعم الجنود البواسل وتوفير الدم للمرضى والمصابين بالحوادث المرورية

أطلقت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالطائف، حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تحت شعار "دمك حياة لوطن" بدأها مدير العيادات الشاملة العميد سعيد بن ضيف الله آل رقعان، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنسوبين من ضباط وأفراد.

وتهدف الحملة لدعم أبطالنا بالحد الجنوبي، وتعزيز المبادرات الإنسانية لحثّ منسوبي الأمن العام على التبرع بالدم بصفة دائمة، والمساهمة -بإذن الله- في إنقاذ الحياة، ودعم المرافق الصحية بتوفير الدم للمرضى والمصابين بالحوادث المرورية وغيرها.

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قوى الأمن بالطائف تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي دمك حياة لوطن