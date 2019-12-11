توقعات بتحسن سعر الصرف العملة اليمنية خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

توقع مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد، أن يشهد الريال تحسنا بعد تراجع مفاجئ منذ مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدين أن سعر الصرف لن يتجاوز حاجز 600 ريال للدولار وسيعاود الانخفاض بنحو 30 ريالا.



ونقل موقع "المصدر اونلاين" عن مصدر حكومي قوله إن "مبلغ رواتب القوات المشتركة الذي تدفعه السعودية دخل حسابات البنك المركزي الذي يقوم بمصارفتها ونتوقع أن يشهد الريال تحسنا خلال اليومين القادمين".

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وشهدت العملة اليمنية انخفاضاً جديداً في محلات الصرافة أمام العملات الأجنبية، بعد تذبذب خلال الفترات السابقة، مما ينذر بانعكاسات سلبية على المستوى المعيشي جراء الارتفاع في أسعار السلع.

ونقل الموقع ذاته عن صرافين قولهمم إن سعر الصرف ارتفع إلى 595 ريالا مقابل الدولار من 558 ريالا للدولار خلال نوفمبر الماضي، وإلى 153 ريالا من 133 مقابل السعودي.

وتوقع فاروق الكمالي المختص في الشأن الاقتصادي، أن يشهد الريال تحسنا مؤقتا بعد وصول رواتب القوات المشتركة، وأن يتراجع سعر الدولار أمام الريال اليمني إلى 580 من 595 ريالا للدولار