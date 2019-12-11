شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر والان نبدء بالتفاصيل

• الإسراع في معالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز بإيرادات المؤسسة

• السعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين

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طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، كما يطالب المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر ، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة

وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتقاعد بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية ، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، كما طالبها بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية ، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

وأيضاً طالب مجلس الشورى بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، ودراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس أ. عبدالله العجاجي.