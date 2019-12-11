شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر اكتتاب في التاريخ .. أسهم أرامكو تقفز بمعدلات التداول والان نبدء بالتفاصيل

• الناصر : الشركة نجحت في بيع أسهمها بقيمة 96 مليار ريال

• تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو في أول 5 دقائق

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، إن نجاح أرامكو السعودية في بيع أسهمها بقيمة 96 مليار ريال، جعل هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ البشرية.

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وفي أول 5 دقائق من تداول سهم أرامكو في سوق الاسهم اليوم ، تم تداول 350 مليون ريال على السهم، فيما ارتفع سهم أرامكو 10% قبل دقائق من بدء تداوله في سوق الأسهم، وتجاوزت الطلبات على السهم 150 مليون سهم على النسبة القصوى.

ورفعت الطلبات على سهم أرامكو تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت رسميا، الجمعة الماضي، تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها. وأوضحت في بيان لها، أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 1.5% من إجمالي رأسمال الشركة.