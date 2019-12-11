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شكرا لقرائتكم هنا رابط متابعة أسهم أرامكو بعد إدراجها في تداول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هنا رابط متابعة أسهم أرامكو بعد إدراجها في تداول
يوفر موقع السوق المالية آخر الأخبار الخاصة بالشركات
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222، حيث ارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريالا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو إلى 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.
ويمكن متابعة أخبار الشركات المدرجة في السوق المالية ومن بينها أرامكو عبر موقع تداول الرسمي على الرابط هنا
ويوفر موقع تداول آخر الأخبار الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى أخبار السوق المالية وإعلانات الشركة المدرجة في تداول.
كما يتيح الموقع متابعة حركة الأسهم في السوق المالية والسوق الموازية وسوق الصكوك والسندات، بالإضافة إلى المؤشرات اليوم وقيمتها والتغيير، والتغيير بالنسبة بالمئوية.
ويمكن للمكتتبين في أرامكو متابعة حركة الأسهم بالتسجيل في موقع تداول عبر الرابط هنا
وخدمة متابع أسهمي هي خدمة مجانية مقدمة من شركة السوق المالية السعودية (تداول) تمكن مستخدميها من الاطلاع على نشاط أسهم شركات معينة في السوق المالية السعودية، ولكن يجب العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل، كما أن الخدمة لا تتيح للمستخدم التداول من خلالها أو الاطلاع على محافظه الاستثمارية.
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