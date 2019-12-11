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2019-12-11 الطلبات على سهم أرامكو ترفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار تجاوزت الطلبات 150 مليون سهم على النسبة القصوى متابعات الخليج 365 - الرياض رفعت الطلبات على سهم أرامكو اليوم الأربعاء مع بدء التداول تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار. وبحسب الإخبارية، تجاوزت الطلبات على سهم أرامكو 150 مليون سهم على النسبة القصوى. Advertisements وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليصعد سعر السهم إلى 35.2 ريالًا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته. ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق. وبحسب بيان السوق المالية (تداول) ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10% فقط. وفي ضوء نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحاً للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريالاً، صعودًا ولا يقل عن 28.8 ريالاً. شارك الخبر







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