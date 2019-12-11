2019-12-11

بعد قرع الجرس.. تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو في 5 دقائق

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحققت اللحظة التاريخية صباح اليوم الأربعاء بقرع جرس افتتاح السوق المالية وإدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في تداول.

وبحسب ما ذكرت العربية، تم ‏تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

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وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وبحسب العربية، افتتاح سهم أرامكو عند 35.2 ريالًا يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

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