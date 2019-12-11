أمين العاصمة المقدسة: ميزانية هذا العام تعزز مسيرة التنمية في السعودية وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار المالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن ميزانية السعودية لهذا العام عكست ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - من الحرص على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للسعودية، والمحافظة على المقدرات، فهي تمثل انطلاقه واثبة نحو صناعة المستقبل المنشور للوطن في مختلف المجالات، واستنادا إلى رؤية 2030، وإلى برامج التحول الوطني.

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وقال في تصريح بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة: إنها تعزز مسيرة التنمية في السعودية، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار المالي، وتسهم في بناء منظومة قادرة على الإنجاز والإصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى وشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتسريع وتيرة التكامل والتنسيق بين أجهزة الدولة كافة، لتعزيز معدلات النمو والتنمية، والعمل على تنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ولعل ما يؤكد ذلك استثمار متحصلات شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى إتاحة الفرص المتعددة من خلال تطوير وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الميزانية بحجمها المعلن تمثل ميزانية خير وعطاء للوطن ومواطنيه، فقد وضعت راحة المواطن هدفا لها، من خلال توفير كل سبل العيش الرغيد له، فالنفقات تتمتع بصفة الانسجام مع الخطط الحكومية، إضافة إلى كونها تؤكد على واقع المرحلة الحالية والمستقبلية التي تسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد الوطنية وتحقيق التوازن المالي، وبناء أساسات متينة لتشييد اقتصاد قوي وراسخ بفضل الله وقوته، يستند في ذلك إلى خطط التحول الوطني ورؤية 2030، وما تحمله من تدابير الضبط المالي للإنفاق دور التأثير على المواطن.

وأفاد أمين العاصمة المقدسة بأن مكة المكرمة - ولله الحمد - تحظى بنصيب وافر من ميزانية الخير كما في كل عام، كونها تحظى باهتمام منقطع النظير من قبل ولاة الأمر أيدهم الله، نظرا لمكانتها الدينية واحتضانها لـ10 ملايين زائر سنويا.