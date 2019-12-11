السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 أشخاص (أردني، واثنان من الجنسية المصرية)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم ببيع العملات والأوراق النقدية المزيفة، وضبطت بحوزتهم أوراقا نقدية مزيفة بنحو 100,000 ريال، حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.



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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة منطقة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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