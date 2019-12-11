- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر نوفمبر لعام 2019م، 20 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 548 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 4%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
كما بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1.038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 70 ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات 80 ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي 118 ألف رأس من الماشية؛ وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.
وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية؛ وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030.الموانئ السعودية الهيئة العامة للموانئ
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 11:43 AM
بزيادة بلغت 4% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق
بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر نوفمبر لعام 2019م، 20 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 548 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 4%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
كما بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1.038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 70 ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات 80 ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي 118 ألف رأس من الماشية؛ وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.
وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية؛ وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030.
، الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال نوفمبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.