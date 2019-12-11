محمد بن مسعود - الدمام - 11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 11:22 AM "أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎ "أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎ كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير. الكلمات المفتاحية ، "أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.