شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الله عليكم يا أشباه الرجال .. مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفقد صوابها وتنفعل بشدة.. شاهد من تقصد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الإعلامية اللبنانية غادة عويس رسالة قاسية أعربت فيها عن غضبها من الساسة في لبنان، الذين أغرقوا البلاد في الفوضى، دون تقديم أي خدمات للشعب.

وكتبت عويس على حسابها في تويتر : " حريق بالصيف وغريق بالشتاء.. أقلّ وصف يليق بإدارة دولة لبنان هو: "حثالة" .. لعنة الله عليكم واحداً واحداً يا أشباه رجال السياسة منذ الـ ٩٢ مرورا بالـ ٢٠٠٥ وصولا لليوم.. لعنة الله عليكم جميعا من كل الأديان والطوائف والأحزاب والتيارات والتوجهات والمحاور سواء الممانعة أو المتصهينة.. تفه عليكم".

وأضافت في ردها على تدوينة للرئيس عون : " أنا شخصيا مثلا عانيت من حربك مع جعجع وبعدها عانيت من الوجود السوري وعانيت من الحريرية الاقتصادية الفاسدة وعانيت من المحاصصة بمؤسسات الدولة ومن الرشوة و"الوسايط" بالقطاع الخاص الى حدّ الهجرة والغربة، ورغم ذلك استثمرت في وطني وأودعته جنى عمري، ما المطلوب مني فخامتك اكثر؟هات لنشوف".

وكان عون قد كتب على حسابه بتويتر قائلا : " يا شباب لبنان.. لقد قاسى أجدادكم الويلات ليحافظوا على وجودهم الحرّ وكيانهم المستقلّ، وعرف أهلكم كل أنواع المعاناة في حرب داخلية مدمّرة قضت على معظم أحلامهم وخطفت زهرة عمرهم.. الأمانة اليوم بين أيديكم، والعبرة لمن اعتبر".

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لعنة الله عليكم يا أشباه الرجال .. مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفقد صوابها وتنفعل بشدة.. شاهد من تقصد؟

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