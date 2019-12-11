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عدن - ياسمين التهامي - الجعدة هي إحدى النباتات العشبيّة المعمّرة من فصيلة الشفويات، ولها عدّة أسماء أخرى مثل مسك الجن، والمسيكة، وزعتر الهر، وحشيشة الريح، وأرطالس، والقدحة، كما يطلقون عليها القلصم في اليمن، والهلال في صنعاء، وترتفع حوالي خمسة وثلاثين سنتيمتراً عن سطح الأرض، لها ساق أبيض، وقمته صفراء، وأوراق طولية الشكل لونها أخضر من الوجه، وأبيض من الخلف، متعرّجة الأطراف، وينمو عليها شعر ناعم، وتزيد كثافة الأوراق كلما اتجهنا لأسفل في الجعدة، وتنبت زهورها في قمة الساق على شكل كرة بلون أبيض، وتعدّ من النباتات العطريّة، ولكن طعمها غير مستساغ، بالرّغم من فوائدها الجمّة، ويتمّ استخدام جميع أجزائها للعلاج، منذ القدم، فقد ذكرها ابن سينا، والبيطار في كتبهم الطبيّة، ولكنها تفقد فائدتها بعد ثمانية أشهر من قطفها.

الفوائد

تفيد الجعدة في علاج العديد من الأمراض من خلال شرب مغلي أوراقها مثل:

المغص المعوي.

الديدان المعويّة.

عسر البول.

اليرقان.

المغص الكلوي.

ورم الطحال.

العقم عند النساء.

الصداع.

التهاب المعدة، والأمعاء الغليظة.

سرطان أعضاء الجهاز الهضمي.

التهاب المفاصل.

ارتفاع السكر في الدم.

ضعف القدرة الجنسيّة، وانخفاض خصوبة المرأة.

الانتفاخ والغازات.

تضخم الغدة الدرقية.

تجمع الدم في الرحم خلال الدورة وعدم نزوله، فتعمل على إدرار الطمث.

وتستخدم خارجيّاً في علاج: القروح. الأمراض الجلديّة كالأكزيما والصدفيّة. لدغ الأفاعي والعقارب والحشرات.

التهاب اللثة، وتقرحات الفم عن طريق المضمضة.

طرق الاستخدام تختلف

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نبتة بسيطة إذا تناولتها مع الماء المغلي فإنها تعالج العقم وتقوي ‘‘قدراتك الجنسية‘‘ وترفع معدلات الخصوبة لدى المرأة



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طرق استخدام الجعدة اعتماداً على الغرض العلاجي المطلوب.

غلي أوراقها وسيقانها جافّة أو خضراء في مواسمها وشربها بعد أن تبرد لمعظم الحالات.

طحن العروق الجافة وعجنها بالعسل، وتشكيل كرات لأكلها لمعالجة الالتهابات والاضطرابات المعويّة، أو نثرها على الجلد لمعالجة الجروح والعدوى البكتيريّة.

غلي الأجزاء المزهرة وعمل تبخيرة بها، لمعالجة الحمى، والصداع، ومشاكل الجهاز التنفسي، أو تشرب لمعالجة العقم عند المرأة، وتنقيّة الدم.