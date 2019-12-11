شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة : هذا القائد العسكري الكبير اختفى في ظروف غامضة بصنعاء.. والحوثيون يعلنون مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت صحيفة 26سبتمبر الصادرة عن دائرة التوجيه المعنوي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين في عددها الأخير الصادر اليوم الثلاثاء مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن مصير القائد علي قناف زهرة.

ووفق الموقع الإلكتروني للصحيفة فقد تلقت دائرة التوجيه المعنوي، التابعة لسيطرة المليشيا الحوثية، خلال الأشهر الماضية معلومات مختلفة من مصادر متعددة عن قضية إغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وشقيقه عبدالله وما جرى من أحداث دموية جراء الإنقلاب الدموي بعد ظهر الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م وتمكنت الدائرة من جمع الأدلة والشهادات وصولاً الى التقرير الذي صدر في 27نوفمبر الماضي حسب زعمها.

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بالاسم والصورة.. هذا القائد العسكري الكبير اختفى في ظروف غامضة بصنعاء.. والحوثيون يعلنون مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه..!



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في الوقت الذي لم تصل فيه الدائرة إلى أي نتائج يمكن البناء عليها فيما يتعلق بملف القائد علي قناف زهرة قائد اللواء السابع مدرع الذي أخفي قسراً بعد ساعات فقط من إغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه ولا يزال مصيره مجهولاً حتى يومنا هذا.

القائد علي قناف زهرة

هذا ويمكن لكافة من يمتلكون أية معلومات عن مصير القائد علي قناف زهرة التواصل على الرقم 262626