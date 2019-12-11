هل ميزانية 2020 تتضمن فرض رسوم على الطرق؟.. وزير النقل يعلق

أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن ميزانية عام 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق.

وأضاف الجاسر خلال ملتقى الميزانية أمس (الثلاثاء)،أن الوزارة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في القطاع وزيادة نسبة التكامل بين أنماط النقل المختلفة. مشيرا إلى أنه تم استثمار 400 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في الـ10 سنوات الماضية.

وأكد أن من أولويات الوزارة رفع مستوى السلامة والجودة في الطرق والتشغيل الكامل لمطار الملك عبدالعزيز بجدة ووضع الرؤية لتوسعة مطار الملك خالد إضافة إلى إطلاق 5 مشاريع في المطارات الأخرى خلال عام 2020.