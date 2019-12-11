قررت السلطات الأمريكية تعليق تدريب نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري في الولايات المتحدة، بعد حادث إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الجوية. وأبلغ مسؤولون أمريكيون وكالة “رويترز”، بأن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا عن التدريب في إطار “مؤقت عن العمليات توخيا للسلامة” بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي 3 أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضي في قاعدة فلوريدا. وقالت أندريانا جينولدي المتحدثة باسم البحرية الأمريكية: “بدأ يوم الاثنين تعليق تدريب طلاب الطيران السعوديين توخيا للسلامة”.
ثلاث مواقع عسكرية مختلفة
وأضافت أن التعليق يشمل ثلاث مواقع عسكرية مختلفة، هي قواعد بينساكولا، ووايتينغ فيلد، ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا. وأطلق محمد الشمراني البالغ وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي النار الجمعة بواسطة مسدس في إحدى قاعات التدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. جدير بالذكر أن مئات الجنود السعوديين يتلقون كل عام تدريباتهم في صفوف القوات الأمريكية، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين المتحالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنفيذ “الشمراني” عملية إطلاق النار .. أمريكا تتخذ قراراً مفاجئاً تجاه 175 طالباً سعودياً يدرسون الطيران العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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