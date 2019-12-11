إرتفاع سعر سهم #أرامكو إلى 10% #توقع_حركه_سهم_ارامكو_بالتداول

︎ . أظهرت الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح لـ”أرامكو السعودية” وصل عند 35.20 ريال بزيادة 10 % مقارنة بسعر الإكتتاب البالغ 32 ريالا، وبلغت الطلبات على السهم أكثر من 180 مليون سهم على سعر 35.20 ريال وأعلى منه. Advertisements ‏تقييم أرامكو يرتفع إلى 1.88 تريليون دولار لتصبح أكبر شركة في العالم ‎. ‏تداول 620 مليون ريال على سهم أرامكو في أول ربع ساعة من التداولات . بعد إدراج سهم #أرامكو السوق السعودي يصبح من أكبر ١٠ أسواق عالمية. وأدرج سهم شركة “أرامكو السعودية” اليوم بالسوق السعودي، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.





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