«الزعاق» يُحذر سالكي الطرق بالمملكة من ضباب على عدة مناطق

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، سالكي الطرق من الضباب الذي يؤثر في رقعة واسعة من المملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الزعاق: «تنبيه: على سالكي الطرق التنبه؛ فالضباب يؤثر صباح اليوم في رقعة واسعة من السعودية على شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب الرياض والقصيم والشرقية».

وأشار الزعاق إلى أن الضباب سينجلي مع حموِّ الشمس، موضحًا أنه يتخذ اللون الأبيض.

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وفي تقريرها عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ وذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقعت تكوُّن سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.