بالصور.. نائب أمير جازان يدشِّن أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية

دشَّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس الثلاثاء، أول دار للسينما في المنطقة الجنوبية، وذلك بمجمع الراشد مول بمدينة جازان.
وقام نائب أمير منطقة جازان فور وصوله بتدشين عمل الدار التي تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 42 مليون ريال.
وتجول الأمير على أقسام وقاعات العرض مستمعًا من القائمين على الدار لشرح مفصل عن «سينما جازان» التي تضمّ 10 قاعات، تتسع كل قاعة لعدد من 80 إلى 120 شخصًا، منها قاعتان مخصصتان للأطفال.
وحضر نائب أمير جازان العرض الأول لفيلم «ولد ملكًا» الذي يروي حياة وبطولات وحكمة وبُعْد نظر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله .
ويعدّ تدشين دار السينما بمنطقة جازان، والتي ستفتح أبوابها أمام الجمهور ابتداءً من مساء الغد، باكورة حزمة من مشروعات جودة الحياة التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، وستوفِّر لأهالي وزوَّار منطقة جازان من المواطنين والمقيمين فرص متعددة للترفيه.
حضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
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