«تعليم مكة» تعلن المرشحين لشغل 49 وظيفة «حرّاس مدارس»

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة، عن أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة «المستخدمين، بند الأجور» التي سبق الإعلان عنها، والبالغ عددهم 49 مرشحًا؛ لشغل 49 وظيفة بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس التي استمرت لمدة عشرة أيام .
ودعت «إدارة تعليم مكة» المرشحين لمراجعتها لإدارة الموارد البشرية «التوظيف» خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين، حسب المتبع نظاماً .
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم الإعلان قبل أسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظيفة حارس وزوجته والبالغ عددهم 60 مرشحًا ومرشحةً.
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