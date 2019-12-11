«أمن الطرق» تحذر من تأثير الضباب بمنطقة الرياض

طالبت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض بالحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه؛ لوجود ضباب يحد مدى الرؤية في بعض المواقع.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكرت «أمن الطرق»: «يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريقي الدمام والقصيم، أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظرًا إلى وجود ضباب يحد مدى الرؤية في بعض المواقع».

وتمنت القوات الخاصة لأمن الطرق السلامة والأمان للجميع.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سالكي الطرق من الضباب الذي يؤثر في رقعة واسعة من المملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الزعاق: «تنبيه: على سالكي الطرق التنبه؛ فالضباب يؤثر صباح اليوم في رقعة واسعة من السعودية على شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب الرياض والقصيم والشرقية».

وأشار الزعاق إلى أن الضباب سينجلي مع حموِّ الشمس، موضحًا أنه يتخذ اللون الأبيض.