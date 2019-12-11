عند 35.2 ريال.. سهم أرامكو يقفز بالحد الأقصى 10% في أول دقائق من الافتتاح

قفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال، وهو ما يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار. وقالت معلومات إنه مطلوبٌ 150 مليون سهم على النسبة القصوى مقابل عرض 700 ألف في الدقائق الأولى لمزاد الافتتاح.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بالرمز «2222»، فيما حددت تداول نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند «±10%».

ويتم اليوم تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» لمدة 30 دقيقة إضافية.

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ومن ثم، تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا، وسيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.