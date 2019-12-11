بالصور.. أمير القصيم يتفقَّد موقع مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس

تفقد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أمس الثلاثاء، خطوات استكمال مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس، والذي سيقام على مساحة 17,600,000 متر مربع.

واطلع الأمير فور وصوله على مخططات نادي الطيران السعودي، والمشتملة على مبنى إداري واستقبال وأكاديمية ومدرج أولي بطول 400م، بالإضافة إلى مخطط إنشاء المدرج الرئيسي بطول 1600م.

واستمع أمير منطقة القصيم من قبل أمين لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني عن خطوات العمل في نادي الطيران السعودي؛ حيث أوضح أنَّ النادي يشتمل على عددٍ من الخدمات المقدمة للطيران المظلي والنزل الريفية وموقع للتدريب على الطيران وأكاديمية مخصصة للطيران، بالإضافة إلى مقرّ لصالة الصيانة ومهاجع للطائرات.

ونوَّه العريني بالجهود التي تقدمها إدارة النقل وبلدية محافظة الرس وغرفة الرس لإنشاء واستكمال النادي لخدمة محبي هذه الهواية، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لخدمة هواة هذه الرياضة من أبناء المنطقة .

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وأكَّد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أنَّ مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس سيكون نواة لمطار مساند للإخلاء الطبي والطوارئ لخدمة غرب وجنوب منطقة القصيم، مبينًا أنَّ المشروع هو أحد جهود لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة، مثمنًا لأمين اللجنة الدكتور يوسف العريني جهوده المتميزة لإنجاز هذا المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى، لافتًا الانتباه إلى أنَّ المشروع سيحتوي على أكاديمية للطيران الشراعي وعددٍ من التخصصات الأخرى بعلوم الطيران.

وأوضح أمير القصيم أنَّ المشروع الطموح سيحقق توازنًا تنمويًا يخدم غرب وجنوب المنطقة بشكل كبير، وسيتحقق من خلاله فرص وظيفية لأبناء المنطقة ويفتح آفاقًا خدمية وتنموية كبيرة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

رافق أمير القصيم خلال الزيارة التفقدية وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومستشار أمير المنطقة إبراهيم الماجد، ومحافظ الرس حسين العساف، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام خدمات المياه المهندس عبدالمحسن الفريحي، ومديري الجهات الحكومية والأمنية وعدد من المهتمين.