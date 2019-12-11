

الباحة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

عقدت محافظة قلوة ورشة عمل لمناقشة مشاريع وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان، بحضور محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، وجمع من مديري الإدارات الحكومية ومعرفي القرى، وذلك في مقر بلدية المحافظة والمجلس البلدي.

وبدأت الورشة بكلمة لمحافظ قلوة، رحب فيها بالجميع، منوهاً بجهود القيادة الرشيدة وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن وكذلك توجيهات سمو أمير منطقة الباحة بدعم المحافظة بمشاريع الإسكان وتأكيده المستمر على خدمة المواطن بالمحافظة.

بعد ذلك استعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة وهدفها الرئيسي لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها، مقدماً عرضاً مرئياً وشرحاً لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها والآلية المتبعة لديهم حيث أتيحت المداخلات المتنوعة حول الاستفادة من منتجات الإسكان المتعددة.

وفي ختام الورشة قدم العويدي، شكره لمدير عام فرع وزارة الإسكان وزملاءه الحضور على تنفيذ الورشة ولرئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي على استضافتهم للورشة ولمديري الإدارات والمشايخ ومعرفي القرى على حضورهم وتفاعلهم الذي كان له الأثر في نجاح الورشة.

// انتهى //

10:51ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "برامج ومبادرات وزارة الإسكان" ورشة عمل بمحافظة قلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.