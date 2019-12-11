السعودية اليوم / لجنة التنمية الاجتماعية بطريف تعقد اجتماعها الثاني



طريف 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة، برئاسة رئيس اللجنة أحمد بن صالح العنزي.

واستعرض المجلس الخطط المستقبلية التي تحقق أهدافها والمصادقة على الهيكل التنظيمي وتحديث بيانات الفرق التطوعية والمتطوعين وانشاء فرق جديدة لتشارك بفعاليات تطوعية في خدمة المحافظة.

// انتهى //

10:50ت م

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