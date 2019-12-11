السعودية اليوم / المجلس التعليمي بتعليم حائل يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي ١٤٤١ هـ



حائل 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

عقدت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس الاجتماع الاول للمجلس التعليمي للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري، وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة، وذلك بقاعة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله للبنين وقاعة النشاط اللامنهجي للبنات.

وناقش الاجتماع، استمرار إقامة البرامج التدريبية النوعية والمهنية لقائدات ومعلمات مدارس الطفولة المبكرة، وكذلك تنفيذ ندوة ولقاءات وورش عمل تثقيفية عن مدارس الطفولة المبكرة، إلى جانب إجراء دراسة على معايير القياس والتقويم في الطفولة المبكرة مع توعية أولياء الأمور والطلبة في توضيح أهمية اختبار قياس والاستفادة من مواقع التواصل لتدريب الطلبة، إضافة الى مناقشة اللائحة الجديدة للتقويم.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ دورات معتمدة بالتعاون مع المتخصصين في القياس والتقويم بالمدارس وأندية الحي لتدريب الطلبة على فنيات الإجابة في الاختبارات، إضافة إلى إجراء اختبارات تجريبية لطلبة المرحلة الابتدائية لتعويدهم على أجواء الاختبارات.

// انتهى //

10:46ت م

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