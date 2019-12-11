السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يفتتح نادي الأمانة التطوعي ويدشن المنصة الإلكترونية التطوعية/ إضافة أولى واخيرة

سكاكا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مبنى نادي أمانة الجوف التطوعي بمدينة سكاكا .وكان في استقبل سموه لدى وصوله أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ووكلاء الأمانة .وفور وصول سموه قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح النادي، ثم تجول داخل النادي، مستمعاً من المهندس الشرعان لشرح عنه، حيث يضم مسرح للفعاليات وقاعة عرض ومحاضرات ومكاتب وألعاب ترفيهية، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء النادي نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات، وتكوين فريق متطوع لخدمة المنطقة في جميع المجالات المتنوعة، وتأهيل الشباب والشابات عن طريق البرامج التدريبية على مهارات التطوع والعمل الجماعي وتمكينهم، وإيجاد بيئة إيجابية فاعلة وفرص تطوعية لتفريغ طاقات الشباب والشابات بما يعود على مجتمعهم بالنفع، مؤكداً أن النادي خطوة ضمن العديد من الخطوات الضامنة في الإسهام لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لا سيما وأن هذه الرؤية الطموحة جاءت لتعزيز مثل هذه الأعمال الإنسانية ورفع نسبة المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع ومتطوعة قبل نهاية عام 2030, واصفاً هذا المقر التطوعي بمظلة تهتم بالفرق التطوعية بالمنطقة.// يتبع //10:42ت م0031

عام / سمو أمير الجوف يفتتح نادي الأمانة التطوعي ويدشن المنصة الإلكترونية التطوعية/ إضافة أولى واخيرة

كما أطلق سمو أمير منطقة الجوف منصة التطوع البلدي الإلكترونية لمبادرات أمانة الجوف لتنظيم العمل التطوعي من خلال تسجيل سموه كأول متطوع في هذه المنصة، مستمعاً لشرح عن كيفية الاستفادة منها بجمع البيانات والمعلومات عن الفرق التطوعية والمتطوعين من خلال الرابط التالي

https://www.amanataljouf.com.

بعد ذلك اطلع سموه على أنشطة وبرامج الفرق التطوعية، والتقى برؤساء وقادة تلك الفرق، مستمعاً لشرح عن أعمالهم التطوعية والجهات التي يتعاملون معها، مشيداً سموه بالدور الذي يقومون به ومساهمتهم في نشر ثقافة العمل التطوعي.

ثم شاهد سموه عرضاً عن مراحل إنجاز المبنى الذي صُمم ليكون مقراً للجهات والفرق التطوعية، ويساهم في أعمال التدريب وتنفيذ برامجهم من خلاله.

وفي الختام تسلم درعاً تذكارياً من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي أعرب عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تشريفه لافتتاح النادي ودعمه للعمل التطوعي.

حضر الافتتاح المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

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