السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في مجال الجودة والتميز التشغيلي



الجبيل 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

اطلع وفد من أمانة المنطقة الشرقية خلال زيارته لمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل أمس، على أبرز الآليات والأنظمة المتبعة بالهيئة الملكية في مجال الجودة والتميز التشغيلي في مرافق مدينة الجبيل الصناعية، كما اطلع الوفد على عرض مرئي يحكي قصة إنشاء المدينة وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن.

وتعرف الوفد خلال زيارته، على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية، ومقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، وشبكات التبريد بمياه البحر التي تعد الأضخم على مستوى العالم، إضافة إلى تعرفه على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، الذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات، واشتماله وسطًا تجاريًا للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة.

من جهته أكد المدير العام للجودة والتميز المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي القرني، أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الهيئة الملكية بالجبيل في مجالات متنوعة من أبرزها مجال الجودة والتميز المؤسسي، مشيرًا إلى ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من تكامل بين جميع قطاعات وإدارات الهيئة الملكية والخدمات المقدمة للمستفيدين.

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10:32ت م

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