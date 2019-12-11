

نجران 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين بنشاط المستلزمات الرجالية والرياضية بالمنطقة للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على مراكز التسوق ومنافذ بيع المستلزمات الرجالية، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين. وزارت اللجنة 56 موقعًا، وحصرت 86 موظفًا سعوديًا يعملون بالنشاط، فيما رصدت 27 وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة حصرت 14 فرصة عمل بالنشاط يجري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين، تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

يذكر أن نشاط المستلزمات الرجالية صدر قرار توطينه بنسبة 70% من ضمن 12 نشاطًا تجاريًا تقرر توطينها بنسبة تتراوح بين 30% إلى %70% ، مطلع العام الهجري المنصرم 1440هـ ، وبلغت نسبة التوطين في النشاط 76% .

// انتهى //

10:28ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط المستلزمات الرجالية والرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.