السعودية اليوم / أمانة الطائف تعزز قدرات المشرفين على تنفيذ المشروعات



الطائف 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

عقدت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع ورشة عمل بعنوان "الإشراف على تنفيذ المشاريع"، وذلك بقاعة الاجتماعات بغرب الطائف بحضور المختصين من الأمانة.

وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة برامج الإشراف على المشاريع، وتبادل الخبرات بين المختصين، وتطوير الآليات والبرامج المخصصة لذلك، وتأتي الورشة للتعريف بالمهام والصلاحيات والمسؤوليات المناطة بالإشراف على تنفيذ المشاريع، حيث قدمت الورشة نماذج عملية عن مهام الإشراف وكيفية تفعيل دور متابعة المشاريع وتنفيذها.

وأشارت الأمانة أنها تعمل على عقد عدد من ورش العمل المتخصصة لتطوير منظومة العمل الداخلي والارتقاء بالأداء، والتي تشمل المتابعة والإشراف على المشاريع والخدمات البلدية والصحة العامة والخدمات المساندة الأخرى، مبينه أن مثل هذه الورش المختصة تسهم في تعزيز الخبرات لدى العاملين ورفع مستوى كفاءة المخرجات وتقديم خدمات ترتقي للتطلعات.

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10:26ت م

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